الزعاق يحذر من حالة مناخية تتسبب في كثرة الثعابين والعقارب

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، من كثرة الثعابين والعقارب في هذه الأيام كونها الأشد حرارة في السنة، مبينًا أن حرارة الصيف تكون في موسمي «جمرة القيظ، وجدحة القيظ».

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن شدة حرارة القيظ ترجع لسببين، الأول هو منخفض الهند الموسمي، والثاني هو أن شعاع الشمس يسقط بشكل عمودي أو شبه عمودي، وتكون الحرارة قادمة من وجه السماء وباطن الأرض.

وأضاف عبر مقطع فيديو أن من علامات اشتداد الحرارة احمرار رؤوس الأثل وكثرة الضبان، مشيرًا إلى أن الثعابين والعقارب تتخذ من الظلال مأوى.

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