الجوازات: 5 شروط للتبليغ عن تغيُّب العمالة المنزلية

جددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، التذكير بشروط الإبلاغ عن تغيُّب العمالة المنزلية، وذلك عبر منصة «أبشر».

وتمكن خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية عبر منصة أبشر، صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب (الهروب) إلكترونيًّا.

شروط خدمة التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية

1. أن تكون الإقامة سارية المفعول.

2. يكون بلاغ التغيب مرة واحدة فقط لكل مكفول.

Advertisements

3. لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من منصة أبشر، وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ بلاغ التغيب.

4. إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًّا، ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويُرحل ويُمنع من دخول المملكة.

5. ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

اقرأ أيضًا:

الجوازات توضح طريقة إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلية عن العمل

عبر «أبشر».. 6 شروط لتجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًا