مؤسسة النقد تطرح مسودة «ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية»

دعت المهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم على المشروع
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، طرح مشروع «مسودة ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية»؛ حيث دعت العموم والمهتمين، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، إلى إبداء ملاحظاتهم على المشروع.
وبينت مؤسسة النقد أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قِبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتجات التأمينية التي تتطلب إما موافقة المؤسسة المسبقة أو إشعارها قبل تسويقها أو بيعها، إضافةً إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات التأمينية.
وتدعو مؤسسة النقد العربي العموم والمختصين والمهتمين بمشروع مسودة ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية إلى إبداء ملاحظاتهم خلال 30 يومًا، بدءًا من تاريخ 18/11/1441هـ الموافق 9/7/2020م، عبر البريد الإلكتروني ؛ علمًا بأن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل دراسة؛ وذلك لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط، ويمكن الاطلاع عليها من خلال (الرابط).
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