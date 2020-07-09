حساب المواطن: إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، تفاصيل الدفعة الـ32 (شهر يوليو 2020)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في البرنامج.

وذكر البرنامج عبر حسابه بـ«تويتر»، أن تعويضات الدفعات السابقة بلغت 18.7 مليون ريال، وأن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

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وكان برنامج حساب المواطن، بدأ صباح اليوم الخميس، إيداع الدفعة رقم 32 من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين.

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