«التعليم» تعلن آلية الاستعلام عن الحالة الوظيفية على سلم رواتب المعلمين الجديد

دعت وزارة التعليم شاغلي الوظائف التعليمية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة للاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام فارس بعد إنهاء عمليات التسكين على سلم رواتب المعلمين الجديد وفقًا للائحة التنفيذية.

وأنهت وزارة التعليم عملية تسكين أكثر من ٥٢٠ ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم رواتب المعلمين الجديد، مشيرة إلى إجراءات التحقق والتحكيم الخارجي لعمليات التسكين، وضمان الحفاظ على المميزات المالية والوظيفية للمشمولين بأحكام اللائحة، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

ألية الاستعلام عن الحالة الوظيفية الحالية وفقًا لسلم رواتب المعلمين الجديد

وأوضحت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني أن شاغلي الوظائف التعليمية يمكنهم الاستعلام عن حالتهم الوظيفية طبقا لسلم رواتب المعلمين الجديد، من خلال شاشة استعلام على نظام فارس التي توضح الحالة الوظيفية لشاغل الوظيفة التعليمية قبل وبعد نفاذ اللائحة للرتبة المهنية، والراتب الأساسي، وصافي الراتب.

كما يوجد في نظام فارس رابط يستطيع شاغلو الوظائف التعليمية من خلاله التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف وفقا لسلم رواتب المعلمين الجديد.

6 مستويات في سلم رواتب المعلمين الجديد

Advertisements

ووفقًا لسلم رواتب المعلمين الجديد الذي أقرته اللائحة التنفيذية، تم نقل من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) وعددهم ( 61.020)، ونُقل من يشغل المستويين الرابع والخامس إلى رتبة (معلم ممارس) وعددهم ( 435.219).

كذلك تم نقل من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 1441/4/19هـ، وكان من شاغلي المستوى الخامس أو الرابع إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم ( 17.382)، وفقا لسلم رواتب المعلمين الجديد.

وأوضحت وزارة التعليم أنه تم نقل من يشغل المستوى السادس ممن حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 4//1441هـ أو كان معينًا على هذا المستوى إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم (11.489)، وفقًا لسلم رواتب المعلمين الجديد.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. أهم 10 إجابات لتساؤلات المعلمين والمعلمات عن «نظام فارس»

5 خطوات لاستعلام المعلمين والمعلمات عن الحالة الوظيفية والراتب عبر نظام فارس

عبر نظام نور.. التعليم تحدد مواعيد الاستفسار عن إجراءات نقل المعلمين والمعلمات