متحدث حساب المواطن يوضح موقف التعويضات وغير المستوفين للشروط والأهلية

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، إيداع 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ضمن الدفعة الـ32، وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، في بيان له، إن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثين، بلغ نحو 10.7 مليون مستفيد.

وتابع المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال منها 521 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأشار القحطاني، إلى أنه بإمكان من لم يستوف شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد موحد من شبكة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية.

وأوضح أن لكل فرد مستقل غير مؤهل ولديه ما يثبت استقلاليته برفع أحد تلك المستندات على بوابة البرنامج عبر زيارة الرابط: ca.gov.sa، فيما أتاح البرنامج إمكانية استفادة المستقلين غير المؤهلين ممن لم يثبتوا استقلاليتهم بالانضمام للبرنامج بإضافتهم كتابعين لرب الأسرة إذا كان مستفيدًا رئيسيًا من البرنامج.

ويقصد برنامج حساب المواطن بالفرد المستقل، الفرد غير المتزوج (ذكر أو أنثى)، ويشمل (الأعزب، الأرمل والمطلق) وليس لديه تابعون أو معالون، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره 18 سنة فما فوق).

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وبين القحطاني، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 930 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 30%، وشكل الذكـور المستقلون 70%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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