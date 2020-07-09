5 خدمات رئيسية للتقاعد تتصدرها «مزايا وعروض» شركاء المؤسسة

قدمت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، مصنفة في حزم منفصلة كي تتيح للمستخدم الدخول بسهولة ويسر إلى الخدمة التي يريدها وإتمام طلبه بشكل كامل ومن أي مدينة دون الحاجة إلى مراجعة مقر المؤسسة.

وكشف الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، عن 5 خدمات رئيسة للمتقاعدين والمتقاعدات والتي جاءت كالآتي:

1- «خبرة»: تعمل على توفير قاعدة بيانات لجميع المتقاعدين والمتقاعدات الراغبين في توظيف خبراتهم واستثمار أوقاتهم بعد التقاعد.

2- برنامج «مساكن»: تتيح المؤسسة للمتقاعدين والمتقاعدات الاستفادة من برنامج مساكن لتوفير المسكن المناسب بتسهيلات وأقساط ميسرة.

3- «الخدمات الإلكترونية»: يمكن للمتقاعدين والمتقاعدات تنفيذ كل معاملاتهم ومتابعتها إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

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4- «مزايا وعروض»: يحق لمتقاعدين والمتقاعدات الاستفادة من العروض والمزايا المقدمة من شركاء المؤسسة في مختلف المجالات.

5- «مسارات الخدمة»: يحظى المتقاعدين والمتقاعدات بـ140 مسار أولوية في العديد من المطارات والجهات الحكومية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أنه للاستفادة من هذه الخدمات والتمتع بالمزايا التي تقدمها، يجب على زوار البوابة ومستخدميها أن يبادروا بالتسجيل على بوابة الخدمات الإلكترونية.

للدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد، اضغط هنا.

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