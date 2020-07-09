من المؤسسة العامة للتقاعد.. طريقة حصول المطلقات على معاش الوالد المتوفى

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية استفادة المطلقة بمعاش والدها المتوفى والحصول عليه عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يمكن للمطلقة الحصول على معاش والدها المتوفى من خلال خدمة (تغيير حالة مستفيد) مع إرفاق المستندات الدالة على طلبها.

جاء ذلك ردًّا على استفسار إحدى المغردات على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد: «أنا مطلقة.. كيف أقدر أقدم على راتب والدي المتوفى؟».

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن خدمة تغيير حالة مستفيد تتيح له الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالته، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، كما تحافظ هذه الخدمة على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

ولفتت المؤسسة العامة للتقاعد إلى خطوات الاستفادة من خدمة تغيير حالة المستفيدين وتتضمن:

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1- دخول موقع المؤسسة العامة للتقاعد.

2- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

3- اختيار تسجيل الدخول للأفراد وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على زر «دخول».

4- اختيار «الطلبات» من القائمة في يمين الشاشة.

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