مؤسسة التقاعد تحدد خطوات تغيير «حالة مستفيد»

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، كيفية تغيير حالة المستفيد عبر خطوات بسيطة بالبوابة الإلكترونية، وذكر حساب خدمة العملاء التابع للمؤسسة- عبر تويتر- أنه يتم تغيير الحالة عبر «تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية، واختيار خدمة (تغيير حالة مستفيد) مع تحميل المستندات الدالة على طلبك»

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة أوضحت فيه أنها مطلقة وتريد التقديم على الراتب فماذا تفعل؟، وأشارت مؤسسة التقاعد إلى أن خدمة «تغيير حالة مستفيد» تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة الشخص، مع التحقق من صحة الإبلاغ، عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل، مضيفة أن هذه الخدمة تسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثة الشخص، وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

وحول خطوات الخدمة، أوضحت مؤسسة التقاعد أنها تتم عبر الخطوات التالية: الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول، واختيار تسجيل الدخول للأفراد وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم بعد ذلك النقر على زر «دخول» وأخيرا اختيار «الطلبات» من القائمة في يمين الشاشة.

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