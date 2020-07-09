«التأمينات» تجدد التذكير بـ4 خطوات لـ«تقديم أفضل الخدمات»

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى التأكد من مطابقة بيانات المنشآت مع ما هو مسجل في وزارة الموارد البشرية، وقال الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «بهدف تقديم أفضل الخدمات لمنشأتك تدعوك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمطابقة بيانات منشاتك مع ما هو مسجل في وزارة الموارد البشرية من خلال 4 خطوات».

وجاءت الخطوات كالآتي:

1- الدخول على حساب المنشأة في التأمينات الاجتماعية.

2- الدخول على رابط المنشآت في التأمينات بالمنشآت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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3- التحقق من مطابقة بيانات منشأتك المسجلة لدى التأمينات مع ما هو مسجل في وزارة الموارد البشرية.

4- الضغط على حفظ بعد الانتهاء من التحقق من صحة الرابط.

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