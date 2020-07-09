السعودية | حساب المواطن: إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:17 صباحًا, 9 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، تفاصيل الدفعة الـ32 (شهر يوليو 2020)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في البرنامج.

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