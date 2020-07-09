شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تكريم اسم الممرضة «نجود» بإطلاق اسمها على مستشفى بالمدينة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 9:56 صباحًا, 9 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه تم تدشين مستشفى كامل في المدينة المنورة؛ حيث تمت تسميته «مركز نجود الطبي»، تقديرًا لما قدمته الممرضة الراحلة نجود خليل الخيبري، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها؛ حيث خدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الصحة: تكريم اسم الممرضة «نجود» بإطلاق اسمها على مستشفى بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.