هداف الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يعلق على الحلم المنتظر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إنه لا يفكر كثيرا في تتويجه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، قدر تفكير في كل مباراة على حدة.

صلاح سجل ثنائية في فوز ليفربول على برايتون بنتيجة 3-1، مساء يوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، ليتقدم خطوة أخرى نحو صدارة هدافي المسابقة.

ورفع "مو" إجمالي أهدافه إلى 19 هدفا هذا الموسم، في المركز الثالث بقائمة هدافي بريمييرليج، بعد كل من الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (22) والجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال (20).

وبسؤاله عقب نهاية مباراة برايتون، حول تفكيره في لقب هداف المسابقة، عقب صلاح بقوله: "لنفكر في كل لقاء بشكل منفرد".



ويأمل الفرعون المصري في دخول تاريخ المسابقة، بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة تواليا، وهو الإنجاز الذي لم يسبقه إليه سوى الإنجليزي آلان شيرار نجم بلاكبيرن روفروز ونيوكاسل يونايتد السابق، والفرنسي تيري هنري نجم أرسنال السابق.

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صلاح توج هدافا للدوري الإنجليزي في آخر موسمين، حيث سجل 32 هدفا في 2017-2018 احتل بها الصدارة منفردا، قبل أن يشاركه زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال اللقب الموسم الماضي برصيد 22 هدفا لكل منهم.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية: "كنت قريبا من تسجيل هاتريك (أمام برايتون)، ولكن المباراة انتهت وبدأ تركيزي ينصب نحو اللقاء المقبل".

صلاح أبدى سعادته الكبيرة بعدد إسهاماته التهديفية مع ليفربول، على مستوى التمريرات الحاسمة، بعد أن صنع 23 هدفا لزملاءه منذ انتقاله إلى الفريق في صيف عام 2017 بالدوري الإنجليزي فقط.

واختتم بقوله: "حققت أرقاما جيدة في مستوى صناعة الأهداف، صحيح أن الجمهور يركز دائما مع عدد الأهداف المسجلة، ولكن بالنظر إلى مركزي اعتقد أنني أبليت بلاء حسنا في هذا الأمر".