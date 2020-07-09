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فيديو.. 3 شعراء ومنشد يحيون ثاني أمسيات صيف أحد رفيدة
وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة
أحيا 3 شعراء ومنشدٌ ثاني الأمسيات الشعرية ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 41 والتي أقيمت في مركز الفرعين بتنظيم وإعداد لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع بلدية المحافظة، والجهات الأمنية، ومتابعة محافظ أحد رفيدة.
جاء ذلك بحضور رئيس المركز نايف بن هشبل ورئيس بلدية المحافظة محمد الوادعي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشارك في الأمسية، الشعراء حسين آل يشمر، وعلي بن عدال، وعبدالواحد بن عريج، حيث قدموا مجموعة قصائد وطنية واجتماعية، فيما شهدت كذلك شيلات للمنشد سعيد درعان.
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