الأرصاد تتوقع «طقس الخميس»: أجواء حارة ورياح مثيرة للأتربة في 3 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس لليوم الخميس، على مناطق المملكة.

وأضافت الهيئة (في بيان) عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ الطقس يستمر حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وعلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

ووفق «الأرصاد»، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة وطول الساحل الغربي للمملكة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات منطقتي «جازان، عسير».

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أما البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة ١٨-٤٢ كم/ساعة، وارتفاع الموج يكون من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ويشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة ١٢-٣٥ كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج.

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