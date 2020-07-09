توضيح هام من الجوازات بشأن الحركة عبر المنافذ البرية

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، وذلك بعد استفسار أحد المقيمين عن إمكانية الخروج عبر منفذ الوديعة.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية».

وأوضحت الجوازات أنه سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة للوافدين في وقت قريب.

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