بالفيديو.. الخثلان يحدد «الأجر الأكبر» في التصدق على الإنسان والحيوان

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن التصدق على الإنسان له أجر أكبر من التصدق على الحيوان.

وقال الشيخ الخثلان، خلال استضافته ببرنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»: إن كل شيء خلقه الله- عز وجل- في الأرض إنما هو لأجل مصلحة الإنسان لقوله تعالى «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا».

وتابع الشيخ الخثلان قائلا، إن كل ما خلقه الله من نباتات وحيوانات وطيور إنما هو لأجل الإنسان. والحيوان خُلق أصلًا لمصلحة الإنسان؛ لذلك فالصدقة على الإنسان أعظم أجرًا وثوابًا، من الصدقة على الحيوان

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الخثلان يحذر رواد مواقع التواصل من "مقاطع التهويل" من كورونا

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يُحل لعب «الدومينو» بـ3 شروط