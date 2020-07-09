بالفيديو.. الخثلان يحدد «الأجر الأكبر» في التصدق على الإنسان والحيوان

حدد مبرره الشرعي.. واستشهد بآية قرآنية
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن التصدق على الإنسان له أجر أكبر من التصدق على الحيوان.
وقال الشيخ الخثلان، خلال استضافته ببرنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»: إن كل شيء خلقه الله- عز وجل- في الأرض إنما هو لأجل مصلحة الإنسان لقوله تعالى «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا».
وتابع الشيخ الخثلان قائلا، إن كل ما خلقه الله من نباتات وحيوانات وطيور إنما هو لأجل الإنسان. والحيوان خُلق أصلًا لمصلحة الإنسان؛ لذلك فالصدقة على الإنسان أعظم أجرًا وثوابًا، من الصدقة على الحيوان
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