السعودية | «الصحة» تكشف أسباب ارتفاع مضاعفات كورونا بين الحوامل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:33 صباحًا, 9 يوليو 2020 م المناطق_الرياض قالت وزارة الصحة، إن النساء الحوامل يتأثرن أكثر من غيرهن بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، ونصحت السيدات بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة العالمية.

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