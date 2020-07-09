شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قصة ركوب الأميرة نورة للطائرة بعدما أقنعها المؤسس بعدم الخوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت دارة الملك عبد العزيز، عن قصة ركوب الأميرة نورة بنت عبد الرحمن شقيقة الملك عبد العزيز -رحمها الله - للطائرة رغم مخاوفها.

وكانت الأميرة نورة ترغب في أداء فريضة الحج، ولم يسبق لها ركوب الطائرة، بسبب تخوفات لديها.

وعرض الملك عبد العزيز على شقيقته الذهاب من نجد للحجاز بالطائرة، لكنها رفضت بسبب خوفها، وحينها فكر في طريقة لإقناعها بعدم الخوف.

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وأخذ الملك اخته إلى الطائرة، وطلب من قائدها التحليق به فوق الرياض، أمام الأميرة نورة، حتى زالت مخاوفها ووافقت على ركوبها.