«التقاعد» تحدد 4 خطوات للحصول على الاستحقاق الشهري بعد تغيير حالة المستفيد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد الخطوات المطلوبة للحصول على الاستحقاق الشهري بعد تغيير حالة المستفيد؛ وذلك للحفاظ على حقوق جميع المستفيدين من الورثة، حيث أبانت عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ خدمة «تغيير حالة المستفيد»، تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي «الصحة والعدل»؛ حيث تسهم هذه الخدمة في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

واستكملت «مؤسسة التقاعد»، الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد، والضغط على زرّ «تسجيل الدخول»، واختيار «تسجيل الدخول للأفراد» وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم بعد ذلك النقر على زر«دخول» واختيار أيقونة «الطلبات»، من القائمة– يمين الشاشة- مع تحميل المستندات الدالة على طلبك.

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