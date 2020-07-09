تعرف على أهداف وثيقة سياسات الملكية الفكرية الاسترشادية

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وثيقة سياسات الملكية الفكرية الاسترشادية؛ لتوفير مجموعة من الأدوات الموجهة لفائدة المؤسسات والجهات البحثية العامة والأكاديمية والشركات وغيرها.

وأشارت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنَّ وثيقة السياسيات تهدف للتعامل مع قضايا رئيسية في الملكية الفكرية كحقوق الاستخدام، والإفصاح عن الملكية الفكرية، وإدارتها، وتسويقها، وتجنب حدوث التعديات على حقوق الآخرين، إضافة إلى تقديم حوافز للباحثين وسياسات التسجيل والحماية وغيرها.

الهدف من الوثيقة

وأكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن الوثيقة تهدف إلى وضوح سياسة الجهة تجاه الملكية الفكرية مهم لمنسوبيها وشركائها ومتعاقديها، وأيضًا للجهات التي ترغب العمل معها؛ لمعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه المخرجات الإبداعية التي تتطلب مجموعة من الإجراءات والتشريعات التي تأتي هذه السياسة بتحديدها، كما تهدف الوثيقة لتحقيق الأهداف التالية:

- تكوين رؤية واضحة حول من يملك الناتج الفكري.

- دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية.

- التوعية بتشريعات وأنظمة حماية وإنفاذ الملكية الفكرية.

- حماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها.

- تجنب التعديات غير المعتمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

شروط ومكافآت تسجيل الملكية الفكرية

وحددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مكافآت أصحاب الملكية الفكرية والتي تشمل ثلاثة أنواع من المكافآت، وهي:-

أ- مكافأة إفصاح.

ب- مكافأة نشر المصنفات الأدبية.

ج- مكافأة براءة الاختراع .

Advertisements

كما أشارت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى أن السياسة العامة لتسجيل الملكية الفكرية تنقسم إلي:

أولًا:- براءات الاختراع ومن خلالها تسعى الجهة إلى تقييم الفكرة ومعرفة قابليتها لأن تكون براءة اختراع.

ثانيًا:- العلامات التجارية ومن خلالها تسعى الجهة لتسجيل علاماتها التجارية المرتبطة بخدماتها ومنتجاتها، وفقًا لأماكن استغلالها.

ثالثًا:- حقوق المؤلف ومن خلالها يعد تاريخ النشر للمصنف هو تاريخ بدء الحماية للمصنفات الأدبية.

رابعًا:- الأسرار التجارية والتي تعتبر محمية بدون الحاجة لتسجيلها، ويمكن حماية السر التجاري لفترة غير محددة.

أهداف سياسة الملكية الفكرية

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في الدليل الاسترشادي لوثيقة سياسات الملكية الفكرية، أن أهداف ونطاق سياسة الملكية الفكرية تنحصر في :

- دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية.

- التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

- حماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها.

- تجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

اقرأ أيضًا:

شروط وآلية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الأدبية

تعرف على براءة الاختراع وشروطها ومدتها والفرق بينها والعلامة التجارية

«الملكية الفكرية» تبدأ ممارسة مهام واختصاصات «براءات الاختراع»