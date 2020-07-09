شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة مزلزلة.. مسؤول عراقي ممن خانو "صدام حسين": لحظة صعوده منصة الإعدام نظر إلي وقال لي هذه العبارة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤٨ صباحاً (أخبار الخليج 365)

مفاجأة مزلزلة عن صدام حسين تكشف لأول مرة.. شاهد خفايا اللحظات الأخيرة قبل إعدامه وهذا ماقاله لـ المستشار الخاص عند صعود منصة الاعدام (فيديو)

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كشف مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي عن معلومات تنشر لأول مرة حول اللحظات التي سبقت إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وخلال لقاء معه ببرنامج "وفي رواية أخرى"، على شاشة "التلفزيون العربي"، قال "الربيعي" إنه "عندما صعد صدام حسين لحبل المشنقة، نظر إليّ وقال هذي للرجال"، في إشارة إلى حبل الإعدام، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف مستشار الأمن القومي العراقي السابق أن "صدام حسين طلب منه إعطاء المصحف الخاص به الذي كان يحمله ليلة إعدامه لابنته، لكنه (الربيعي) رفض، فطلب منه صدام أن يعطيه إلى محاميته، فأخذه منه وسلمه إلى المدعي العام".

وقُبض على الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 2003، في عملية سميت بالفجر الأحمر، وجرت بعدها محاكمته بسبب الجرائم التي اتهم بها ونُفِّذ حكم الإعدام به في 30 ديسمبر/كانون الأول عام 2006.



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