شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. فيديو نادر لـ"صدام حسين" مع مدرس مصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٢ صباحاً (أخبار الخليج 365)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثناء زيارة لأحد الفصول في مدرسة ابتدائية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ويظهر في الفيديو صدام حسين وهو يلاطف الأستاذ الشاب، وهو مواطن مصري، وطرح عليه أسئلة عن مسقط رأسه، وكم أمضى من الوقت في العراق، وعن الشهادة التي يحملها.

وبعد أن شرح الاستاذ للتلاميذ أول أسماء الإشارة باللغة العربية، أخذ صدام الدور منه، وأعاد شرح الدرس بطريقة، أراد بها أن تكون مبسطة ويسيرة.

وسأل صدام حسين، التلاميد الصغار، من منهم يرغب في أن يكون عسكريا بعد إتمام المدرسة.





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