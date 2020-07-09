شكرا لمتابعة خبر عن حميدان التركي في الحبس الإنفرادي ونتيجة الجلسة غير معلومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نجل المعتقل بالسجون الأمريكية حميدان التركي، أن نتيجة جلسة الإفراج المشروط عن والده لازالت غير معلومة.

وقال تركي حميدان التركي اليوم الخميس،: " لا جديد حتى الآن، اللهم اجعل في هذا التأخير خيرة، دعواتكم بأن الله يربط على قلب والدي ".

وكان نجل حميدان التركي قد أوضح أمس الأربعاء، أن والده نُقل إلى العزل الإنفرادي بعد جلسة الإفراج المشروط، لذلك لم يتمكن من التواصل مع محاميه، مشيرًا إلى أن نتيجة الجلسة عادة تصدر خلال ٢٤-٤٨ ساعة بعد الجلسة.