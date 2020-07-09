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تعافي معمرة من فيروس كورونا بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تعافت سيدة تبلغ من العمر 106 أعوام في الطائف، من الإصابة بفيروس كورونا، وغادرت العزل بمجمع الملك فيصل الطبي.

وجاء شفاء السيدة المسنة بعد 21 يومًا قضتها في العزل، وكذلك تعافى ابنها السبعيني، وأحفادها، وغادروا جميعًا.

يذكر أن الطائف سجلت 187 إصابة جديدة أمس الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى 7200 إصابة بالفيروس.

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