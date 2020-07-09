شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مستهتر يترك المقود لركبتيه في إحدى الطرق الرئيسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق فيديو مشهد عكس استهتار شاب يقود مركبته على أحد الطرق الرئيسية في المملكة؛حيث ظهر يقود بسرعو جنونية.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يقود دون وضع يديه على المقود؛ حيث تركه ليُدخن سيجارة كما ظهر في الفيديو الذي نشره حساب "طرق الرياض".

وتفاعل المغردون على الفيديو مطالبين بسرعة القبض على الشاب وردعه لعدم الاستهتار بحياة الأخرين في الطرق.

وطالب أخرون بإجراء فحوصات طبية على عقول من يتم السماح لهم بقيادة المركبات.