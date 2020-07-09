شكرا لمتابعة خبر عن حساب الموطن يبدأ في إيداع دعم شهر يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن برنامج حساب المواطن، منذ قليل عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو في حسابات المستفيدين. أعلن برنامج حساب المواطن، منذ قليل عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو في حسابات المستفيدين. وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله" .

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