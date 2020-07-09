استكمال المرحلة الأولى لبرنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق

إنهاء دراسات المستثمرين المهنية..
أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.
وأجرى المستثمرون المؤهلون الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة التي انتهت بتقديمهم العروض المالية بتاريخ 14 ذي القعدة 1441هـ (الموافق 5 يوليو 2020م)، وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، والتأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تمت ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى، وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
ويتضمن البرنامج ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى-الصافي، والبالغ 2,027,000,000 (ملياران وسبعة وعشرون مليون ريال سعودي)، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة، إلى جانب ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي-الغرير-مسافي، والبالغ 750,000,545 (سبعمائة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالًا سعوديًّا)، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
ويعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية وجاذبة للقطاع الخاص، وتهدف إلى تطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.
وسيتم قريبًا إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقًا لبرامج الرؤية 2030؛ حيث تُمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.
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