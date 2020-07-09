السعودية اليوم / المكسيك تسجل قرابة سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت اليوم رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 782 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 32796.

// انتهى //

04:22ت م

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مكسيكو سيتي 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسقالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت اليوم رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بعدما رصدت 6995 حالة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275003.وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 782 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 32796.// انتهى //04:22ت م0317

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