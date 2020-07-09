السعودية اليوم / القارة الأفريقية تسجل أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا



برازافيل 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا أن القارة سجلت رقمًا قياسيًا للإصابات بفيروس

وأعربت المنظمة في تقرير لها اليوم عن قلقها من الارتفاع الحاد في عدد الحالات في عدة بلدان أفريقية، مؤكدة أنه في أقل من خمسة أشهر أودى الفيروس بحياة حوالي 11 ألفًا و959 شخصًا، ليتجاوز عدد ضحايا كورونا نظيره لضحايا أسوأ تفش لفيروس إيبولا الذي بلغ 11 ألفا و308 أشخاص خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.

وأوضح التقرير أن عدد الحالات زاد بأكثر من الضعف في 22 دولة في المنطقة خلال الشهر الماضي، وأن ما يقارب ثلثي بلدان القارة يشهد انتقالاً مجتمعيًا للعدوى، مشيرًا إلى أن جنوب أفريقيا وحدها تضم 29 % من إجمالي الإصابات في القارة.

وأضاف أن اتجاه النمو المتسارع للإصابات ليس متجانسًا في جميع أنحاء القارة وأن بعض البلدان سجل ارتفاعًا مطردًا في الحالات، مشيرًا الى أن أريتريا وجامبيا ومالي وسيشيل وتوغو تشهد أوقاتًا مضاعفة طويلة ومعدلات نمو منخفضة، مفيدا أن سيشيل لم تسجل أي إصابة جديدة منذ ما يقرب من شهرين، ولكن في الأسبوع الماضي كانت لديها عشرات الحالات الجديدة المرتبطة بأفراد طاقم سفينة صيد دولية.

ولفت تقرير المنظمة الدولية النظر إلى أنه مع تضاعف عدد الإصابات في أكثر من ثلث البلدان الأفريقية خلال الشهر الماضي، إلا أن خطر الفيروس يتصاعد في ظل الأنظمة الصحية الهشة.

// انتهى //

04:10ت م

0314



برازافيل 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا أن القارة سجلت رقمًا قياسيًا للإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الآن أكثر من نصف مليون إصابة.وأعربت المنظمة في تقرير لها اليوم عن قلقها من الارتفاع الحاد في عدد الحالات في عدة بلدان أفريقية، مؤكدة أنه في أقل من خمسة أشهر أودى الفيروس بحياة حوالي 11 ألفًا و959 شخصًا، ليتجاوز عدد ضحايا كورونا نظيره لضحايا أسوأ تفش لفيروس إيبولا الذي بلغ 11 ألفا و308 أشخاص خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.وأوضح التقرير أن عدد الحالات زاد بأكثر من الضعف في 22 دولة في المنطقة خلال الشهر الماضي، وأن ما يقارب ثلثي بلدان القارة يشهد انتقالاً مجتمعيًا للعدوى، مشيرًا إلى أن جنوب أفريقيا وحدها تضم 29 % من إجمالي الإصابات في القارة.وأضاف أن اتجاه النمو المتسارع للإصابات ليس متجانسًا في جميع أنحاء القارة وأن بعض البلدان سجل ارتفاعًا مطردًا في الحالات، مشيرًا الى أن أريتريا وجامبيا ومالي وسيشيل وتوغو تشهد أوقاتًا مضاعفة طويلة ومعدلات نمو منخفضة، مفيدا أن سيشيل لم تسجل أي إصابة جديدة منذ ما يقرب من شهرين، ولكن في الأسبوع الماضي كانت لديها عشرات الحالات الجديدة المرتبطة بأفراد طاقم سفينة صيد دولية.ولفت تقرير المنظمة الدولية النظر إلى أنه مع تضاعف عدد الإصابات في أكثر من ثلث البلدان الأفريقية خلال الشهر الماضي، إلا أن خطر الفيروس يتصاعد في ظل الأنظمة الصحية الهشة.// انتهى //04:10ت م0314

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