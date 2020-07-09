

كانبيرا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتورة ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها أنها عقدت اجتماعًا ثلاثيًا افتراضيًا مع وزير الدفاع الياباني كونو تارو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وقال البيان إن الوزراء أكدوا التزامهم المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي تماشيًا مع قيمهم المشتركة وتحالفاتهم الاستراتيجية وشراكاتهم الوثيقة.

// انتهى //

04:02ت م

0312





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اجتماع ثلاثي افتراضي لوزراء دفاع أستراليا واليابان والولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.