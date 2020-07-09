السعودية اليوم / بلدية صبيا تغلق "38" محلاً مخالفا للأنظمة والاشتراطات الصحية



صبيا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020م واس

أغلقت بلدية محافظة صبيا خلال الأسبوع الحالي "38" محلا مخالفا للأنظمة والاشتراطات في "373" جولة رقابية مكثفة نفذتها على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهات والمخابز، وصادرت "990" كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لعمالة مخالفة لا تتقيد بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أن ذلك جاء ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها بلدية محافظة صبيا، للتأكد من تطبيق الإجراءات وكافة الاشتراطات الصحية على المحلات التجارية والغذائية، مشيرًا إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات رصدت بالملاحظة على محلات تتدنى فيها مستويات النظافة العامة، ولا تتقيد بالزي الرسمي للعاملين، وسوء تخزين الأطعمة والوجبات ووجود مواد مجهولة المصدر يتم عرضها وبيعها على المستهلكين.

وقال الدغريري إن مراقبي البلدية قاموا بمتابعة تطبيق التدابير الوقائية، والتأكيد على أصحاب المحلات بالالتزام بالاشتراطات البلدية وعدم التهاون بها، مؤكدا استمرارية تنفيذها حسب خطة عمل القسم المختص بالمتابعة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات عبر رقم البلاغات "940".

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