السعودية اليوم / المغرب تعلن عن السماح لمواطنيها بالخارج وللأجانب المقيمين بالدخول إليها



الرباط 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم أنها قررت السماح لمواطنيها بالخارج وللأجانب المقيمين وكذا عائلاتهم بالدخول إلى المملكة المغربية ابتداء من 14 يوليو الجاري، وذلك عبر نقط العبور الجوية والبحرية المقررة.

وأفاد بيان صادر عن كل من وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والصحة، ان شركة الطيران المغربية ستبرمج عددا كافيا من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية، شريطة توفر الراغبين في العودة على وثيقة طبية تثبت عدم إصابتهم بفيروس

وأضاف البيان أنه ستتم أيضا برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من ميناءي سيت بفرنسا، وجنوة بإيطاليا، باستثناء أي ميناء آخر، مع السماح للقادمين بمغادرة المغرب عقب انتهاء مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحرية.

// انتهى //

03:23ت م

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الرباط 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم أنها قررت السماح لمواطنيها بالخارج وللأجانب المقيمين وكذا عائلاتهم بالدخول إلى المملكة المغربية ابتداء من 14 يوليو الجاري، وذلك عبر نقط العبور الجوية والبحرية المقررة.وأفاد بيان صادر عن كل من وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والصحة، ان شركة الطيران المغربية ستبرمج عددا كافيا من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية، شريطة توفر الراغبين في العودة على وثيقة طبية تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا وأضاف البيان أنه ستتم أيضا برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من ميناءي سيت بفرنسا، وجنوة بإيطاليا، باستثناء أي ميناء آخر، مع السماح للقادمين بمغادرة المغرب عقب انتهاء مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحرية.// انتهى //03:23ت م0308

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