سياسي / الجزائر تحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا



الجزائر 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

شارك وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ، اليوم، بدعوة من نظيره الألماني هايكو ماس في الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول الأزمة الليبية.

وقال بيان وزارة الخارجية الجزائرية إن بوقادوم حذر خلال مداخلته من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة.

كما دعا بوقادوم جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وفي السياق ذاته، أكد على المقاربة الجزائرية التي تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على حقن الدماء وحث الأشقاء في ليبيا على انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك مع المراعاة التامة والاحترام الكامل لإرادة الشعب الليبي.

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