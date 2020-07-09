السعودية اليوم / جيبوتي تقرر فتح حدودها الجوية بدءا من 17 يوليو الجاري



جيبوتي 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

قررت الحكومة الجيبوتية إعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 17 يوليو الجاري بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر فرضته تدابير مكافحة انتشار

ويأتي هذا القرار، الذي أُعلن عنه إثر اجتماع لمجلس وزاري ترأسه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد، لا سيما في ظل الوضعية الصحية الراهنة التي توجد حاليًا تحت السيطرة.

وقال وزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه إن الحكومة قررت في هذا الصدد تهيئة مركز لاستقبال الركاب داخل المطار قصد إجراء اختبارات كوفيد - 19.

وفي ذات السياق، جرى اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة وفقا للمعايير الصحية الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

// انتهى //

03:04ت م

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جيبوتي 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسقررت الحكومة الجيبوتية إعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 17 يوليو الجاري بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر فرضته تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).ويأتي هذا القرار، الذي أُعلن عنه إثر اجتماع لمجلس وزاري ترأسه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد، لا سيما في ظل الوضعية الصحية الراهنة التي توجد حاليًا تحت السيطرة.وقال وزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه إن الحكومة قررت في هذا الصدد تهيئة مركز لاستقبال الركاب داخل المطار قصد إجراء اختبارات كوفيد - 19.وفي ذات السياق، جرى اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة وفقا للمعايير الصحية الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.// انتهى //03:04ت م0306

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