سياسي / تواصل المحادثات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي لليوم السادس على التوالي



القاهرة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

تواصلت لليوم السادس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم اليوم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء.

وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه خلال الاجتماع، استعرض الوفد المصري رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، والاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، وآلية فض النزاعات، والتي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة.

وقال البيان إنه في ظل استمرار تمسك أثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية، فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق، في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.

وأشار إلى طرح المراقبين بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها، وأكد الجانب المصري للمراقبين أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث، كما أن مصر قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل أثيوبيا.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض غدا الخميس، تمهيدا لتقديم التقرير النهائي للاتحاد الأفريقي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.