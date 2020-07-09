

روما 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

تعادل فريق فيورنتينا مع ضيفه فريق كالياري بنتيجة 0-0، في المرحلة الحادية والثلاثين من

ويحتل الفريقان مركزين مريحين بعيدًا عن المنافسة الأوروبية أو الهبوط إلى الدرجة الثانية، وأضاف كلاهما نقطة إلى رصيده حيث أصبح لكالياري 40 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما يحتل فيورنتينا المركز الثالث عشر بـ 35 نقطة.

وفي المرحلة ذاتها قفز فريق ساسوولو إلى المركز الثامن بعد فوزه على مضيفه فريق بولونيا بنتيجة 2-1.

وفاز تورينو على ضيفه بريشيا 3-1، ليبتعد عن الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتختتم المرحلة الـ 31 اليوم، حيث يلعب سبال مع أودينيزي ويقابل فيرونا إنترميلان.

// انتهى //

02:37ت م

0304



روما 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واستعادل فريق فيورنتينا مع ضيفه فريق كالياري بنتيجة 0-0، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي ويحتل الفريقان مركزين مريحين بعيدًا عن المنافسة الأوروبية أو الهبوط إلى الدرجة الثانية، وأضاف كلاهما نقطة إلى رصيده حيث أصبح لكالياري 40 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما يحتل فيورنتينا المركز الثالث عشر بـ 35 نقطة.وفي المرحلة ذاتها قفز فريق ساسوولو إلى المركز الثامن بعد فوزه على مضيفه فريق بولونيا بنتيجة 2-1.وفاز تورينو على ضيفه بريشيا 3-1، ليبتعد عن الهبوط إلى الدرجة الثانية.وتختتم المرحلة الـ 31 اليوم، حيث يلعب سبال مع أودينيزي ويقابل فيرونا إنترميلان.// انتهى //02:37ت م0304

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / الدوري الإيطالي: تعادل فيورنتينا مع ضيفه كالياري وفوز ساسوولو وتورينو على بولونيا وبريشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.