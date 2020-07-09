رياضي / الدوري الإيطالي: روما يستعيد توازنه بالفوز على فريق بارما



روما 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

استعاد روما توازنه بالفوز على فريق بارما بنتيجة 2-1، منهيًا مسلسل الخسائر الذي تعرض لها في المباريات الثلاث الماضية.

افتتح بارما التسجيل من ركلة جزاء نفذها السلوفاكي جوراج كوكا (9) بنجاح، ليعادل النتيجة فريق روما عن طريق لاعبه الأرميني هنريك مختاريان في الدقيقة 43 ، قبل أن يضيف الفرنسي جوردان فيروتو هدف الفوز عند الدقيقة (57).

وبهذه النتيجة رفع روما رصيده لـ 51 نقطة في المركز الخامس متفوقًا بفارق الأهداف عن نابولي الذي فاز اليوم على جنوى بنفس النتيجة، فيما تجمد رصيد بارما عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

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