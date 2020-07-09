حساب المواطن الآن بدء إيداع الدفعة 32 لجميع المستفيدين

منذ دقائق أعلن برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية له علي موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن بدء إيداع الدفعة 32 إلي جميع المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن، فيما قد أعلن مؤخراً عن تقديم موعد صرف الدفعة الجديدة 32 إلي اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر يوليو بدلاً من يوم العاشر من شهر يوليو نظراً لأن يوم العاشر من يوليو يوافق يوم الجمعة الإجازة الأسبوعية، لذا تم تقديم موعد صرف الدفعة 32 إلي يوم الخميس.

إيداع الدفعة 32 حساب المواطن

مع بداية اللحظات الأولي من اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020م، يستقبل المستفيدين من دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة التي ينتظرها الكثير من المستفيدين من دعم حساب المواطن، والذين ينطبق عليهم معايير الصرف، حيث قد أعلن برنامج حساب المواطن مؤخرا عن التعديلات الجديدة والتي شملت الفرد المستقل وتحديد الحد الأعلى للاستحقاق وتعليق التسجيل في البرنامج.

صرف دعم حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق عن عدم دراسة الأهلية إلي جميع الطلبات التي تقدم بها المواطنين بعد صرف دفعة شهر مارس الماضي، وأكد وقتها علي تعليق التسجيل في حساب المواطن، فيما سمح البرنامج في إضافة تابعين جدد، كما جاء في التعديلات الجديدة أيضا إثبات الاستقلالية والتي تشمل تقديم التالي:

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد الكليات العسكرية أو المعاهد.

تقديم عقد إيجار من منصة إيجار.

تقديم صك ملكية السكن.

وتأتي تلك الشروط والأحكام من أجل ضمان استمرارية الدعم للمستفدين.

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التسجيل في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن عن المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج حساب المواطن والتي تشمل التالي:

تقديم صورة الهوية الوطنية وكارت العائلة.

تقديم تفاصيل الراتب الشهري والوظيفة الفعلية التي تعمل بها.

يجب توضح دخل الزوجة أن وجد.

يجب أن يكون رقم الحساب البنكي نشط عند التقدم.

تقديم بطاقة الأحوال للموظف في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العاطل عن العمل.

في أكد برنامج حساب المواطن أنه من الضروري في حالة التسجيل في حساب المواطن أن لا يزيد راتب المتقدم للحصول علي دعم حساب المواطن عن 20 ألف ريال سعودي، كما أكد البرنامج أن التسجيل يكون من خلال الدخول إلى رابط حساب المواطن.