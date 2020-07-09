“الجبير”… يجب على العالم الوقوف ضد…

قال وزير المملكة العربية السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير، الاثنين، إن “إيران” هي الدولة الأولى التي تقوم بدعم الإرهاب في العالم، داعيا العالم إلى اتخاذ موقف ضد “إيران”

وذكر “الجبير”، خلال المؤتمر صحفي بالإشتراك مع المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية “براين هوك”، أن إيران أول دولة في العالم تدعم الإرهاب، مضيفا: “تدعم الطائفية وتعمل على زعزعة المنطقة”.

وقام الوزير السعودي بالتأكيد على عمل الرياض مع واشنطن على منع طهران من تصدير الأسلحة للإرهابيين.

ودعا “الجبير” العالم إلى اتخاذ موقف حازم ضد إيران”، مضيفا: في حديثه “إذا أرادت أن تكون دولة طبيعية فعليها أن تحترم القوانين الدولية، آنذاك ستتمكن من تحسين علاقاتها، لكن يبدو أن طهران لا تريد أن تفعل ذلك”.وأكمل قائلا: “على إيران اتخاذ قرار مهم وحاسم. ونحن ندعم السياسات الأميركية التي دعا لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجبار إيران على تغيير سلوكها تجاه الإرهاب”.

من جهته، قام “هوك” بالإشارة إلى أن رفع حظر السلاح عن إيران “سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

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وأضاف “هوك”: “قرار حظر السلاح تم خرقه من قبل طهران مرارا. يجب تمديد حظر الأسلحة عليها”، مشيرا إلى أنه “في حال رفع حظر السلاح عن إيران فإنها ستقوم بتحديث ترسانتها ودعم الميليشيات الموالية لها”.

واعتبر المبعوث الأمريكي للشئون الإيرانية، أن “قادة إيران يرفضون الدبلوماسية ويزيدون من انعدام الاستقرار”.

ولفت هوك بالإشارة إلى أنه تم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية إلى اليمن.

وتابع “هوك”: “يجب أن يستمع مجلس الأمن الدولي إلى دول المنطقة بخصوص الحاجة إلى تمديد حظر الأسلحة عن إيران”.