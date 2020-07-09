كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول لحملة الشهادة الجامعية

منذ عدة ساعات قليلة أعلنت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية نتائج القبول والترشيح لحملة الشهادات الجامعية، وقالت وزارة الحرس الوطني عبر تغريدة لها علي الصفحة الخاصة بها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن الإستعلام عن نتائج حملة الشهادات الجامعية للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية يتم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر لجنة القبول والتسجيل، حيث يتطلب الأمر تسجيل بيانات المتقدم والضغط علي عرض النتائج،

كلية الملك خالد العسكرية

يذكر أن كلية الملك خالد العسكرية قد أعلن من عدة أسابيع قليلة عن بدء عمليات التقديم والتسجيل في الكلية وفقا للعديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، وقد تم غلق باب التسجيل والقبول بعد أن تقدم العديد من الطلاب، وكان التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الحرس الوطني، وبعد الإنتهاء من فحص جميع المتقدمين أعلنت كلية الملك خالد العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمين واكدت اللجنة عن سعادتها بأبنائها المتقدمين.

رابط نتائج المقبولين في كلية الملك خالد العسكرية

كما ذكرت عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكلية الملك خالد العسكرية أنها تشعر بالمسؤولية الكاملة تجاه كل المتقدمين من خريجي الثانوية العامة وخريجي الجامعات الذين يلتحقون بكلية الملك خالد العسكرية، فيما أكدت علي جميع المتقدمين الذين يريدون التعرف علي نتائج القبول المبدئي في كلية الملك خالد العسكرية الدخول عبر رابط نتائج المقبولين، بعد الدخول على الرابط تقوم بتسجيل الاسم ورقم الهوية والتحقق من الرمز المرئي والضغط علي عرض النتائج.