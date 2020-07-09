الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

اعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز خارج المملكة.

من هو الأمير الراحل خالد بن سعود بن عبد العزيز

ولد الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود في عام 1925، وهو الابن التاسع للملك المؤسس سعود بن عبد العزيز، وقد تولى الراحل خالد بن سعود بن عبد العزيز العديد من المناصب الهامة منها رئيس الحرس الوطني الثوري السعودي السابق، بالاضافة لتوليه منصب مدير جامعة الملك سعود وذلك قبل ان تتحول إلى جامعة الرياض, ولكنه تقاعد عندما وصل عمره الي 69 عام, حتى موعد وفاته في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 عن عمر ناهز 95 عاما.

اعلان خبر وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز

وقد أصدر خبر وفاته في “بيان من الديوان الملكي”؛ فيما يلي نصه:

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16/ 11/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. Advertisements

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر مساء يوم الثلاثاء:

“انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز”

ونعاه عدد من الأمراء السعوديين، بينهم فيصل بن تركي الذي نشر تغريدة ايضا علي حسابه في تويتر: