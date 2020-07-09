الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية

تعد المخالفات المرورية أمر هام يزعج الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية نظرا للعقوبات والغرامات المالية الكبيرة التي تقع علي كاهل المخالفين لقواعد المرور السعودي، لذا يبحث أصحاب السيارات الخاصة وسيارات الأجرة عن طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية لعدم الوقوع في غرامات تأخير سداد الديون المتأخرة الخاصه بالمخالفات، فقد حددت الحكومة السعودية الآلية التي يمكن من خلالها الإستعلام عن المخالفات المرورية نظام أبشر الإلكتروني.

طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية

يتمكن أصحاب السيارات والسائقين الإستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة من خلال الدخول إلي موقع أبشر الإلكتروني وإتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية.

الضغط علي خدمة الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط علي أيقونة المخالفات المرورية.

تسجيل رمز المرور وكتابة رقم الهوية الوطنية.

في النهاية ستظهر إليك جميع المخالفات المرورية المسجلة.

كما اتاحت منصة أبشر الإلكترونية إمكانية الإستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة الإلكترونية أو من خلال الرقم الخاص برخصة القيادة.

رصد المخالفات المرورية إلكترونيا

أكدت إدارة المرور السعودي علي إعادة رصد المخالفات المرورية إلكترونيا بدأ من أول أيام شهر ذي الحجة، وناشدت إدارة المرور بالمملكة كافة سائقين المركبات بعدم الوقوع في المخالفات المرورية، حيث أوضحت أن إعادة العمل علي رصد المخالفات المرورية إلكترونيا، جاء ذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من محاربة فيروس كورونا المستجد.