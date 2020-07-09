“فيديو” عريس سعودي يرفض حضور زفافه والقبض على عريس آخر ليلة دخلته والعروسة تقضي ليلتها…

كشفت وزارة الصحة السعودية للمرة الأولى أثناء عرض تقريرها اليومي عن فيروس كورونا عن قصة عريس سعودي شاب قام بالإعتذار عن حضور حفل زفافه، وذلك بعد شعوره بأعراض فيروس كورونا، وأصر على إجراء الفحوصات الطبية أولاً قبل الزفاف وبعد الفحص تبين إصابته بفيروس كورونا، وقالت الوزارة أن هذا التصرف يعد تصرفاً مسؤولاً، وحافظ على سلامة المعازيم ومنع انتشار العدوى إليهم.

عريس سعودي يرفض حضور زفافه

وجاءت هذه الواقعة على خلاف واقعة أخرى حدثت منذ أيام، وكان بطلها أيضاً عريس سعودي أيضاً في ليلة دخلته، حيث أنه وأثناء تفقد الشرطة للحالة الأمنية في المملكة، لوحظ وجود تجمعات كبيرة، وتبين وجود حفل زفاف وزحام بين الناس، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أقرت السعودية أن لا يزيد أي تجمع عن 50 فرد مع مراعات التدابير الإحترازية لمنع انتشار العدوى.

لكن هذا العريس خالف كل ذلك، وكانت هناك أعداد كبيرة في حفل زفافة، فتم القبض عليه والتحقيق معه وقضت العروسة ليلة عمرها وحيدة، كما تم القبض على مسؤول القاعة، الذي أقيم بها العرس، بينما فر المدعوين، دون أن يأكلوا الوليمة التي تم تجهيزها للعرس، ولا شك أن هذا التصرف غير مسؤول، لأنه يزيد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا.

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عريس يقضي ليلة دخلته بالحبس والعروسة تقضي ليلتها وحيدة

وفي موقف ثالث مشابة لموقف العريس السعودي، أقام عروسين مصريين حفل زفافهما على لودر، وسط تجمعات كبيرة من المعازيم، وقامت قوات الأمن بفض العرس والقبض على العريس وفر المعازيم لحظة رؤيتهم للشرطة.