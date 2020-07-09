طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية.. وبداية من ذي الحجة استئناف رصد…

تعتبر طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أحد أكثر الخدمات الإلكترونية الهامة التي يتم البحث عنها، والتي تتم بإحدى طريقتين، برقم اللوحة أو برقم الهوية، وأعلنت الإدارة العامة للمرور أنه وبداية من غرة شهر ذي الحجة 1441هـ المقبل، سوف يتم استئناف رصد المخالفات المرورية آليًا، ودعت مالكي المركبات للتأكد من عدم ارتكابهم لأي من المخالفات التي تعاقب عليها الأنظمة والقوانين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

خطوات الاستعلام إلكترونيًا عبر منصة أبشر

أوضحت منصة أبشر الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة المخالفات المرورية المرتكبة في المركبة سواء برقم الهوية او برقم لوحة المركبة والتي تتمثل بالتالي:

الاستعلام برقم الهوية

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

وثم اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

إدخال كتابة رمز المرور.

واخيرًا الضغط على كلمة عرض.

وخلال وقت قصير تظهر للمستعلم صفحة تتضمن كافة المخالفات المرورية المرتكبة وقيمة المبلغ المطلوب دفعه كغرامة.

الاستعلام برقم اللوحة