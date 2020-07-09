التسجيل بدأ اليوم.. من هم الفئات الذين يحق لهم أداء الحج؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية بأنها ستفتح اعتباراً من اليوم (الإثنين)، ولمدة 5 أيام (حتى الجمعة )، باب التسجيل للذين يرغبون في أداء فريضة الحج هذا العام لغير السعوديين المقيمين داخل المملكة، من خلال موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي ‏(localhaj.haj.gov.sa).

الفئات الذين يحق لهم أداء الحج

أوضحت وزارة الحج بعض القواعد والشروط التي سيتم اختيار المتقدمين للحج لغير السعوديين وكما اوضحت ان الاختيار سيكون الكترونيا من الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير المحددة ,وايضا الاختيار سيكون بناء علي استكمال البيانات بشكل صحيح عند التسجيل الكترونيا وسيكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة لأداء فريضة الحج هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام.

ونسبة 30% للمواطنين السعوديين من الحجاج ويقتصر على الأشخاص الممارسين الصحيين ورجال الأمن الذين تم شفائهم من فيروس كورونا, والاختيار سيكون من خلال قاعدة البيانات للأشخاص المتعافين, وسيتم إلغاء أي طلب لأداء الحج اذا لم تكتمل الشروط المطلوبة وعدم ثبوت تطابق للبيانات المسجلة.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل سينتهي يوم الجمعة القادم، واعلان نتيجة الأشخاص المطابقين لمعايير الترشيح ستعلن يوم الأحد القادم الـ21 من ذي القعدة الجاري.

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ما هي شروط قبول غير السعوديين؟

أشارت وزارة الصحة إلى أن الأولوية في الحج لغير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستقتصر علي من لا يشتكون من أي أمراض مزمنة، والذين يمتلكون شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت حالتهم السلبية من فيروس كورونا، وايضا الاشخاص الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، وتتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة.

واوضحت ان المتقدمين يجب تقديم تعهد يوضح فيه انهم لم يقوموا بأداء فريضة الحج مسبقا، وإقرار بأنه غير مصاب بـ«كورونا» واي من الأمراض المزمنة مثل (السكري وضغط الدم والقلب والأمراض التنفسية).

وشملت ايضا اقرار بالتعهد على العزل المنزلي للمقبولين ولمدة 14 يوم قبل الذهاب لأداء الحج و14 يوم بعد الانتهاء.

البروتوكولات الصحية المتبعة في الحج