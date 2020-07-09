شروط ومميزات قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية | شروط تمويل سيارات الأجرة والنقل عبر بنك التنمية

بنك التنمية الاجتماعية أحد البنوك الداعمة للمواطن السعودية وخاصة للأسر التي تحتاج دائماً الي تسهيلات بخصوص التمويلات الشخصية، وهو ما يقدمه بنك التنمية من برامج متنوعة للتمويلات تناسب جميع الأسر السعودية، يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض السيارة الذي يبحث عليه الكثير من المواطنين من أجل التعرف علي الشروط الخاصة به، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل قروض السيارات وفق تنوع من حيث المبالغ وفقاً لنطاق عمل السيارة التي سوف يتم شراؤها، وسوف نوضح لكم شروط التقدم بطلب تمويل وقرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات قروض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

يتميز التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية بسهولة الإجراءات لجميع المواطنين الراغبين في الحصول علي قرض السيارة، بالإضافة الي توفير فرصة قرض السيارة للأسر محدودة الدخل، مع تسهيل إجراءات سداد قيمة أقساط قرض السيارة الذي يتم الحصول عليه وفق ظروف كل عميل علي حده.

قرض سيارة بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية قروض السيارة وفق حد أقصي للمبالغ التي يوافق البنك علي صرفها للعملاء الراغبين، وهي كالتالي:

يتم توفير مبلغ في حدود 100 ألف ريال للسيارات الخاصة بالأجرة العامة.

يتم توفير مبلغ في حدود 150 ألف ريال للسيارات الخاصة بالأجرة الخاصة.

يتم توفير مبلغ في حدود 200 ألف ريال للسيارات الخاصة بالتنقل المدرسي.

شروط خاصة لقروض السيارات من بنك التنمية الاجتماعية