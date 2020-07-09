مؤشر هينلي لجوازات السفر يرفع جواز السفر السعودي للمرتبة 67 عالميًا وحامله يدخل 77 دولة دون تأشيرة

أدرج مؤشر هينلي لجوازات السفر جواز السفر السعودي ضمن قائمة أسرع جوازات السفر نموًا في عام 2020 خلال الربع الثاني من العام، وبحسب مؤشر هينلي وهو تصنيف عالمي، يقوم على تصنيف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم، دون الحصول على تأشيرة مسبقة، ازدادت قوة جواز السفر السعودي ليحتل المرتبة 67 في القائمة ويتيح للمواطنين السعوديين دخول 77 دولة دون الحصول على تأشيرة مسبقة

مؤشر هينلي لجوازات السفر

أقوى جوازات السفر

وقد جاء في صدارة قائمة مؤشر هينلي اليابان كأفضل جوازات السفر في العالم، ويمكن لحامله الدخول إلى 191 دولة، ويليها في المرتبة سنغافورة بعدد سماح الدخول لـ 190 دولة، واحتلت كوريا الجنوبية وألمانيا في المرتبة الثالثة بعدد 189 دولة، ثم كلا من الدول (إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ) في المركز الرابع بعدد 188 دولة، وكلا من الدنمارك والنمسا بالمرتبة الخامسة بعدد 187 دولة.

أسوأ جوازات السفر

وفيما جاء حسب بيانات مؤشر هينلي 15 دولة ضمن أسوء جوازات سفر في العالم، وتاتي في مقدمتها إيران، وجاءت الدول الـ15 وفق الترتيب التالي: (إيران، بنغلاديش، لبنان، كوسوفو، السودان، كوريا الشمالية، فلسطين، نيبال، ليبيا، اليمن، الصومال، باكستان، سوريا، العراق، أفغانستان).