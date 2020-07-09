للمقيمين في السعودية.. رابط وخطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1441هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين في المملكة اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 15 ذو القعدة، حتى يوم 19 ذو القعدة 1441هـ، وذلك وفق الشروط والإجراءات الصحية والتنظيمية التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وسوف يكون التسجيل متاحاً عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية.

وكان المملكة العربية السعودية أعلنت في الشهر الماضي عن إقامة موسم الحج هذا العام ولكن بأعداد محدودة للغاية وذلك فقط للراغبين من المقيمين داخل السعودية من مختلف الجنسيات وذلك حفاظاً على سلامة الحجاج في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

موقع وزارة الحج الإلكتروني لحجاج الداخل

اشترطت وزارة الحج السعودية أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج من غير المصابين بأمراض مزمنة كأمراض القلب والكبد والجهاز التنفسي حفاظاً على سلامة الجميع، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، وأعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، وأعلنت الوزارة أن الموافق صدرت بأن يكون 70% من حجاج هذا العام من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة، 30% الباقية لصالح السعوديين.

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1441هـ

صرحت وزارة الحج والعمرة السعودية بأن المعيار الصحي له الأولوية في اختيار الحجاج في موسم الحج لعام 1441، حيث لن يتم قبول إلا من لديهم شهادة فحص مخبري PCR، ومن يتعهدون بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها الصحة قبل وبعد الحج، وهذه هي خطوات التسجيل في موقع وزارة الحج الإلكتروني لحجاج الداخل: