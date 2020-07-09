وظائف شاغرة في بنك الرياض للجنسين – الشروط ورابط التقديم عبر طاقات

وظائف شاغرة في بنك الرياض للجنسين، عبر برنامج تمهير التدريب على رأس عمل وذلك من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات التي تتضمن مجموعة من الخدمات المتوفرة في السعودية لتيسير الحصول على عمل لمن يرغب في ذلك فضلاً عن تدريب المتقدمين بكفاءة، حيث تضم طاقات عدة برامج تتخصص في تمكين المواطن لإيجاد فرصة العمل المناسبة له بطريقة إلكترونية سهلة، بينما تتطلب بعض المعايير على حسب الجهة المعلنة للوظائف، فيما أعلن بنك الرياض عن عشرة وظائف متوفرة لديه ويتم استقبال طلبات التقديم بداية من اليوم وحتى يوم الخامس من أغسطس المقبل عبر برنامج تمهير، وعلى جميع المتقدمين والمتقدمات استيفاء الشروط والمعايير المحددة لكي يتم الترشيح وقبول الطلب.

شروط وظائف بنك الرياض

يشترط الجنسية السعودية فقط.

يجب أن يكون المتقدم / المتقدمة الحصول على مؤهل بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

ألا يكون الشخص على رأس عمل في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص.

يجب ألا يكون قد سبق التقديم على أي وظيفة تابعة لبرامج طاقات خلال آخر الستة أشهر، وذلك يتم بموجب السجلات الموجودة في التأمينات الاجتماعية.

وعلى جميع المتقدمين أيضاً ألا يكونوا قد سبق الاستفادة من برنامج تمهير من قبل.

رابط التقديم على وظائف بنك الرياض عبر طاقات

على جميع الراغبين في الحصول على وظائف بنك الرياض قراءة الشروط جيداً، ثم تقديم الطلب عبر البوابة الوطنية للعمل.

يذكر أن بوابة العمل والوطنية طاقات إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم من وزارة الموارد مع الخدمة المدنية لتوفير خدمات التوظيف وتحسين سوق العمل في المملكة ورفع الاقتصاد بصورة متطورة، تتم تلك الخدمات بصورة إلكترونية.